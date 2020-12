VALIJAMEHED OTSUSTASID: USA järgmiseks presidendiks saab Joe Biden 

Tulemused saabusid Eesti aja järgi pärast kella kaht öösel. Viimasena kogunesid hääli andma Hawaii osariigi valijamehed. Meenutagem, et presidenti ei vali ameeriklased tegelikult päris otse, nende omapärases süsteemis koguneb igas osariigis hääli andma valijameeste kogu, mis koosneb osariigis võitnud partei liikmetest. Kogust eeldatakse võitjapartei kandidaadi eelistamist. Ehkki ajaloos on olnud ka nn truudusetuid valijamehi, kes oma osariigi rahva enamuse tahte vastu lähevad, siis Joe Bidenil seda muret polnud. Tema võit oli tõttöelda ka piisavalt suur, et paar „truudusetut“ seda muuta poleks saanud - 306 vs. 232.