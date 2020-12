Möödujad sattusid Mädajärvel kohutavale vaatepildile: väiksem laps oli iga hetk vee alla vajumas... 

Õhtuleht avaldab Elo Lättemägi postituse muutmata kujul:

Täiesti juhuslikult sattusime elukaaslasega samal ajal sinna. Kedagi teist seal polnud ja seega polnud ka kellelegi teisele loota. Tuli tegutseda ja neid aidata.

Raskesti ligipääsetava koha tõttu poleks päästjad jõudnud õigel ajal. Kõige väiksem oli iga hetk vee alla vajumas. See oli sekundite küsimus. Elu ja surma küsimus. Kõik kolm said päästetud. Napilt, aga siiski. Päästjate saabumise hetkeks olime just suutnud surma trotsides kõik kaldale tuua ja kannatanud viidi haiglasse taastuma.

See, kuidas lapsed su silme ees täielikus paanikas karjuvad ja on iga hetk uppumas ning kuidas su elukaaslane neid päästes ka ise jääst läbi külma vette vajub ja jää aina katki läheb, kui ta püüab välja saada... Seletamatu õnn oli, et ta siiski suutis sealt jääaugust välja saada ja sai teisi edasi päästa. Neid tundeid pole võimalik edasi anda, mis sel päeval seal järve ääres kogetud said.

Juhtunust siiani täiesti läbi raputatuna ei tahaks ma sellest tegelikult veel üldse rääkidagi.

Ometi kirjutan, sest valus on vaadata pilte sotsiaalmeedias sellest, kuidas iga päev otsustab keegi minna jääle lõbutsema – mõtlemata, et mis siis, kui jää ühel hetkel katki läheb. Raske on lugeda päästeameti korduvaid hoiatusi ja manitsusi seoses jääle minemise ohtudega.