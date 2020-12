Imre Sooäär pakkus lõpuks välja armastusest tõukuva küsimuse idee abielureferendumiks 

„Ma tean, et paljudel teist on seda raske mõista. Tegin selle otsuse enda südamega, raske südamega, aga ainult seetõttu, et ma usun lahenduste otsimisse, mitte pelgalt meelsuse demonstratsiooni, mis ei vii lahenduseni. Siin on teile minu põhjendus.

Minu ettepanek on, et kõik Eesti pered oleksid perekonnaseaduse kaitsva tiiva all. Kõigil Eesti peredel peab olema turvatunne ja õiguskindlus.

Tänane referendum on kõigest mäng, ei muud. See on petukaup, mille on käima pannud üks erakond, kellele see kasulik on. See lõhestab Eestit ja teeb paljudele peredele haiget. Me ei tohi sellel lasta juhtuda. Aga miks on kõik lasknud ennast EKRE mängu tõmmata ja seda edasi mängivad? Miks ei paku ka opositsioon välja lahendust ainult välja hääletamise asemel?

Kui riigikogus ei ole see teema laual, siis pole riigikogul põhjust ka sellega tegeleda.

Minu siiras ettepanek on, et riigikogus tuleb leida lahendus. Riigikogu peab võtma vastutuse! Seetõttu tuleb seda eelnõu ka menetleda ja leida erakondade ülene lahendus. Menetlus sunnib riigikogu lahendust otsima. Eelnõu välja hääletamine, ilma lahendust pakkumata on pea jaanalinnu kombel liiva alla panamine, justkui probleemi polekski. Probleem ju jääb ja EKRE annaks selle eelnõu uuesti ja uuesti sisse, et rahvast jätkuvalt hirmutada ja ühiskonda lõhestada. Sellele perede turvatundega mängimisele tuleb lõpp teha.

Üks lahenduse võimalus on sõnastada uus küsimus. Kui panna referendumile rahvast ühendav küsimus, siis avaks see tee leppimiseks, mõistmiseks, armastuseks. Ükskõik, milline tulemus tuleb, JAH või EI siis tänase küsimusega on rahvas lõhki ja paljud pered saavad haiget. Me ei tohi riigimeestena sellel juhtuda lasta.