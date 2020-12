Juhtkiri | Abieluküsitlus katku ajal 

Ebasobivamat hetke abielueelnõu menetlemiseks annab välja mõelda, sest praegu pole küsimus mitte abielus, vaid ründava viiruse kiuste ellujäämises üleüldse. Võiks ju eeldada, et riigikogu arutab riiklikult tähtsa küsimusena hoopis erimeetmeid, kuidas tuua vaktsiin kiiremini rahvani või kuidas leevendada meditsiinipersonali ülekoormust meie haiglates. Sel moel annaks riik signaali, et seadusandja hingab ühiskonnaga samas rütmis ja talle lähevad korda samad asjad, mis koroonatalves elavale rahvalegi.

Kõige õõvastavam abielutralli juures ongi asjaolu, et kuigi suvi andis kahe nakkuslaine vahel hingetõmbeaja, et talveks valmistuda, kulus see aeg lasteraamatu muretu rohutirtsu kombel abielust siristamisele. Nüüd on viljade lõikamise aeg. Kuna valitsuse otsused on mitte ainult hilinenud, vaid ka ebaselged, oleme paradoksaalses olukorras, kus tervelt 57 protsenti Eesti elanikest ootab senisega võrreldes karmimaid piiranguid. Ja nüüd, kus Ida-Viru on lõpuks lukus, pole valitsusel midagi kosta sulgemiskulude mingisugusegi kompenseerimise kohta.