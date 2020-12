„TUNNEN LOOTUST, KERGENDUST!“ Ameerika esimene koroonavaktsineeritu on New Yorgi medõde 

New Yorgi meditsiiniõde Sandra Lindsay (pildil) oli USA esimene vaktsineeritu. Talle süsti teinud dr Michelle Chester sai õige pea samuti oma doosi kätte. Ilmselt polnud kahe mustanahalise naise esimeste sekka ning fotograafide kaamerasilmadesse valimine juhuslik. Paneb ju USA arste muretsema mustanahaliste inimeste teatav ettevaatlikkus, õieti öeldes ajalooline usaldamatus tervishoiusüsteemi suhtes. See tuleneb nii üleüldisest tõrksusest riigiaparaadi ja selle tegevuse – ehkki haiglad ning tervishoid üldiselt on USAs valdavalt erakätes – kui ka konkreetselt teaduse- ning meditsiinisüsteemi suhtes. Mustanahalisted pole unustanud minevikus nende kallal toime pandud katsetusi kui ka muid ajaloolisi ebaõiglusi.