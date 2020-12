AASTAVAHETUSE SALUUT: paljud linnad jätavad tulevärgi koroona tõttu ära 

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus ütleb, et peatselt mööduv aasta on olnud väga eriline ja linn kavatseb vana aasta ka eriliselt ära saata. „Kui varasematel aastatel oleme teinud linna ilutulestikku, siis käesoleval aastal valgustame linnaruumi vana-aasta õhtul eriliselt. Tekitame valgusoaasid mitmetesse Haapsalule iseloomulikesse kohtadesse nagu linnus, raudteejaam, Karja tänav, kuursaal, promenaad jne. Kutsume üles inimesi seda ilu nautima kella 16-22 vahel ning uut aastat vastu võtma kodus,“ lausub Parbus. Viljandi linna avalike suhete juht Maarja Evert ütleb, et tänavu aasta on linnaeelarvest on ilutulestiku jaoks planeeritud 5000 eurot, kuid see ei pruugi olla lõplik summa, sest sellele võib lisanduda erinevate inimeste ja ettevõtete panus. “Arvestades tänavuse aasta eripära, soovitusi piirata rahvakogunemisi ja hajutada kogunevaid inimesi, soovib linn, et ilutulestik oleks vaadeldav tavapärasest laiemal alal, kuid see peab pakkuma tervikliku kompositsioonilahendusega elamust,“ sõnab ta.