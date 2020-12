VIDEO | Politsei eest põgeneda üritanud alkoholi tarvitanud mees läheb 20 päevaks trellide taha 

Jõhvi politseijaoskonna liiklusgrupi välijuht Annika Elm rääkis, et tagaajamise käigus rikkus juht korduvalt kiirusepiirangut, sõites Jõhvi linnas kohati kiirusega üle 100 km/h. „Pärast mõneminutilist tagaajamist peatus sõiduki roolis olnud mees Jõhvi tööstusettevõte väravate ees ning püüdis jalgsi põgeneda, kuid politseipatrull pidas ta kaaskodaniku abil kinni,“ selgitas Elm. Kontrollimisel selgus, et 30aastane mees juhtis sõiduautot pärast alkoholi tarvitamist ja tal puudus vastava kategooria juhtimisõigus.

Välijuhi sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et mõned autojuhid endiselt püüavad politsei eest põgeneda ja võimalikust karistusest pääseda. „Autojuht pani oma hoolimatu ja mõtlematu teoga ohtu kaasliiklejate elud. Ühes sisehoovis oleks ta otsa sõitnud eakale naisele, kui naisterahvas poleks jõudnud viimasel hetkel auto eest eemale hüpata,“ ütles Elm.

Annika Elm rääkis, et turvalise elukeskkonna loomisel on oluline igaühe panus. „Soovime tänada inimest, kes takistas autojuhil põgeneda, aidates seeläbi politseil teda tabada.“ Küll aga juhib ta autojuhtide tähelepanu asjaolule, et operatiivsõidukile, millel põlevad sinised vilkurid, tuleb anda teed.