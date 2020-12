Adik Levin | Kellele on vaja vaktsiinide infosõda? 

Olen püüdnud koroona teise laine ajal hoida end maksimaalselt isolatsioonis ja ootan vaktsiini tulekut, kuid kahjuks informeerib Eesti ajakirjandus meid vaktsiini tootmisest ja turundamisest väga vähe. Kohaliku meedia kaudu jõuab meieni küll nii ühte kui teist, aga toimuv oleks väärt põhjalikumat kajastamist.

Oma eelmises loos kirjutasin, et jumal on saatnud koroonapandeemia selleks, et lõpetataks infosõda, istutaks ümmarguse laua taha ja hakataks mõtlema, kuidas päästa inimkond. Tegelikult on probleem on selles, et kõige taga on suur raha ja megakasumid.