Politsei käis kontrollimas: Valga kirikus ei olnud maske 70 inimesel 

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk kommenteerib, et politsei käib praegusel ajal pidevalt ringi ja teeb pistelisi kontrolle. PPA patrullid käivad olukorda kontrollimas ka kirikutes. „Ülemöödunud nädala pühapäeval tõesti oli ühes Valga kirikus koos ligi 70 inimest, kel maske ei olnud, olgugi et avalikus kohas siseruumides on need kohustuslikud,“ lausub Virk. Ta lisab, et politsei suhtles kogudusega, juhtis tähelepanu murekohale ja inimesed lõpetasid koosviibimise, lubades järgmine kord teenistuse ajaks maskid ette panna. Rohkem probleeme pole seal seni ilmnenud.