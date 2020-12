Maailm Suurbritannias elav eestlanna: isegi paljud Brexiti pooldajad ei osanud aimata, et asi võib lõppeda leppeta Aare Kartau , täna 15:07 Jaga: M

Brexiti pooldajad võivad hakata nurisema jaanuaris, kui hinnad tõusevad ja elu muutub keerulisemaks. Foto: PA Wire/Pa Images/Scanpix

Eelmisel nädalal teatas Suurbritannia peaminister Boris Johnson, et eksisteerib suur võimalus, et Euroopa Liidust lahkutakse leppeta. See tekitas pahameelt paljudes saareriigi elanikes, sealhulgas ka Nottinghamis elavas eestlannas Reet Järvikus, kelle arvates on Brexitiga seotud probleemid jäänud koroonapandeemia taustal varju.