ANDMELEKE: Hiina kommunistliku partei liikmed tegutsevad lääneriikide ettevõtetes ja saatkondades 

Ajalehe The Australian värskest aruandest selgub, et neile laekunud andmelekkega paljastus põhjalik info peaaegu kahe miljoni Hiina kommunistliku partei liikme kohta. See viis omakorda avastuseni, et Shanghais asuvates suursaatkondade kõrgetele ametikohtadele on imbunud HKP liikmed. Dokumendi kohaselt töötavad nad tähtsamate poliitspetsialistide, majandusnõunike, ametnike ja juhtide assistentidena.