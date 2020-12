POLITSEI JA VALITSUS HIRMUTAVAD GRUPISEKSIJAID: Pidu käib, kuid väga kiiresti ja väiksemates seltskondades 

„Pidu katku ajal!“ viskab Saun 69 nimelisse klubisse astuv mees tõeliselt kulunud onuheinoliku nalja. Veel kevadel üha jõudsamalt arenenud grupiseksi-skeene on läbimas näguripäevi. Eliitpidusid pakkunud Vinüül – seesama, kuhu ÖÖTV raames maandusid Mihkel Kärmas ja Pealtnägija, on vähemalt kodulehe andmeil varjusurmas. Samuti kord nädalas naisi sisse lubav Male Secrets ei vasta näoraamatus küsimuselegi, et kas üritused veel toimuvad.