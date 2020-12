Seisukoht | Miks EL sörgib vaktsineerimisel teiste sabas? 

EL plaanib esimesele vaktsiinile kasutusloa andmist alles aasta lõpuks. Kas on mingit varianti, et EL jõuab selle ajaga teha mingeid fundamentaalseid uuringuid, veendumaks vaktsiini ohutuses? Pigem jääb mulje, et tegu on kui mitte venitamisega oma tähtsuse rõhutamiseks, siis vähemalt tüüpilise bürokraatia ilminguga.

Kas keegi kujutab ette olukorda, et EL ei lubaks vaktsiini kasutusse? Näiteks leitakse, et mingi paber on tootja poolt valesti vormistatud? Seepeale rabatakse seni ELile broneeritud vaktsiinipartii mõne teise riigi poolt hoobilt ära ning EL peab jääma ootama, millal mõne muu tootja arendatav vaktsiin võibolla kunagi järgmise aasta jooksul kasutusküpseks saadakse.

Ainuke variant praegusele vaktsiinile kasutusluba mitte anda oleks ehk olukord, kus britid või ameeriklased vaktsineerimise tõttu järjest surema hakkavad või haiglatesse sattuvad. Võib ju tunduda, et pole olulist vahet, kas alustada süstidega kuu aega varem või hiljem. Kuid selle ajaga jõuavad ELis mitte üksnes nakatuda sajad tuhanded, vaid tulevad ka tuhanded koroonasurmad.