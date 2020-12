Riigikogu pääses kaugtööst! Kalvi Kõva koroonatest osutus negatiivseks

Õhtulehele teadaolevalt andis Kalvi Kõva täna hommikul koroonaviiruse proovi. Selle tulemus selgus veidi pärast kella 13 - riigikogulaste õnneks osutus see negatiivseks.

See oleks tähendanud, et riigikogu juhatusel oleks jäänud tunnike arutada ja otsustada, kuidas korralda esmaspäevane istung, kus hakatakse vaagima abielureferendumi korraldamist.

„Kui olukord selgub istungi ajal, siis käimasolevat istungit ei ole võimalik kaugtööle üle viia. Siis peame selle läbi viima tavaistungina“ selgitas Põlluaas ühte stsenaariumit. „Kui saame informatsiooni kätte varem, siis saame juhatusega võtta vastu otsuse, et minna kaugtööle.“

Kuigi seadus nõuab, et kaugtöö vajadusest antakse teada vähemalt kolm päeva ette, saab sellest pügalast erandolukorras mööda minna. „Me ei taha seda, et nakkus siin leviks,“ lisas Põlluaas. Ta avaldas arvamust, et kui Kõva proov olekski osutunud positiivseks, ei oleks pidanud kõik riigikokku tulnud saadikud siiski kohe koju minema, vaid oleks saanud tööd teha ka oma kabinetis.