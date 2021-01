NÄDALA HOROSKOOP | Neitsi on rahutu, Lõvi tajub muutusi 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Rahaasjad tõusevad fookusesse. Sul on tahtmist tegutseda selle nimel, et majanduslikku olukorda paremaks muuta. Äritehingutes oled nutikas ja väle. Taipad ära õige hetke ja kasutad kavalust. See ei pruugi küll praegu kohe palju raha sisse tuua, kuid saad positiivse emotsionaalse laengu ja näed, et su tegevusel on perspektiivi. Tunned, et oled tark ja võimeline leidma uusi võimalusi ka kitsastes oludes. Ole kokkuhoidlikum, pane natuke raha tuleviku jaoks kõrvale. Asjad edenevad tasahaaval.