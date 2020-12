OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogus hääletatakse abielureferendumi üle 

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets ütles, et abielureferendum on Eesti rahva mõnitamine. „Referendumi läbisurumiseks on viimased paar nädalat rakendatud tohutult ametnikke, kes peaks tegelema inimestele ja majandusele lahenduste otsimisega. Arstid hoiatavad, et aastavahetuse paiku võib haiglaid tabada kriis, jaanuari algus saab olema väga keeruline aga EKRE tõukab riigikogu jaanuari alguses ainult referendumiga tegelema, sest vahemikus 11.-18. jaanuar on vaja otsus läbi suruda.“