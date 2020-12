BLOGI | Abielureferendum jääb menetlusse: tagasilükkamise poolt oli 48, vastu 51 riigikogu saadikut

Jürgen Ligi: Te olete rõhutanud, et te olete veendunud demokraat ja teiselt poolt põlgate intellektuaalsust ja oma olemuses te ju oma nappide vastustega ja argumentide vältimisega ka tõestada seda. Selles mõttes on kõik väga siiras. Iseasi, et te alahindate rahvast. Kas demokraatia ja ebaintelligentsus on ühildatavad? Aga ma küsin teie taotluse kohta. Perekonnaseaduse § 1 ütleb, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Teie tahate saada referendumilt vastust, et abielu on mehe ja naise vaheline liit Eestis. Kuidas nüüd seda tulemust hinnata? Kas see tähendab, et abielu väljaspool Eestit ei kehti? Või see tähendab, et see ei ole mehe ja naise vaheline liit väljaspool Eestit üldiselt? Mis see juriidiline konstruktsioon on? Proovige nüüd intellektuaalne olla.