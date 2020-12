Krimi AASTA EMA PÄÄSEB KERGEMALT: kohus lühendas reaalset vangistust. Malle Kobin: „Ma ei ole loomulikult rahul!“ Kristiina Tilk , täna 15:02 Jaga: M

Malle Kobin novembris toimunud istungil Tallinna Ringkonnakohtus. Foto: Robin Roots

Esmaspäeval vaatas Tallinna ringkonnakohus üle aasta emale Malle Kobinile kasulaste väärkohtlemise eest varem mõistetud karistuse: neli aastat ja kuus kuud vangistust. Ehkki see muudeti märksa leebemaks, pole Kobin rahul ka allesjäänud karistusega. „Ma pole ühtegi last löönud! Nende ütlused on aja jooksul muutunud,” kinnitab ta.