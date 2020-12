PUUST JA PUNASEKS: miks abielureferendum täna veel ellu jääb? 

Abielureferendumi toimumise matemaatika riigikogus on järgnev: lisaks 45 opositsioonisaadikule on viis koalitsiooni kuuluvat riigikogu liiget avalikult väljendanud oma vastumeelt, et 18. aprillil küsitaks Eesti kodanike käest „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?“ Ilmselt on kolmikliidu rohelises pundis veel poliitikuid, kes ei toeta referendumi toimumist, kuid välja öeldu põhjal saame rääkida häälte suhtest 51 poolt, 50 vastu. Võidab lihthäälteenamus ehk eksimisruumi pole kummalgi leeril.