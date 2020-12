USA valijamehed kogunevad valima järgmist presidenti 

Valimistulemuste põhjal võib öelda, et endine asepresident Joe Biden teenib valijameeste kogus 306 häält ja Trump 232. Ehkki valijamehed on üldjuhul osariigis võidutsenud parteile lojaalsed, esineb ka nn „truudusetuid valijamehi“, kes võivad osariigi tahtest hoolimata vastaskandidaadi poolt hääletada. Bideni edu on siiski piisavalt suur, et üksikud truudusetud valijamehed midagi suures plaanis muudaks. Valituks osutumiseks on vaja vähemalt 270 valijamehe toetust.