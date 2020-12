Siim Tuisk | Liberaalse demokraatia nõrkustest 

Nagu enamik inimesi ei tea ohutuse tagamisest, ei tea nad ka tegelikult, kuidas ja miks on demokraatlikud institutsioonid üles ehitatud. Nad ei mõista peamiselt, millised on süsteemi vastupanuvõime piirid. Liberaalses demokraatias tagab ohutust võimude lahusus. Täidesaatev võim, valitsus, ei tohi laieneda kohtuvõimu üle ja seadusandlikul võimul peab olema kontroll valitsuse üle. Kõige lihtsam viis kontrollimiseks on kontrollida raha. Eestis ei saa aga keegi ilma ministeeriumi suunava memota aru riigieelarvest, sh endised rahandusministrid. Seetõttu on väga harvad hetked, kus praegune riigikogu päriselt kontrollib valitsust, ja siin ei ole süüdi ainult viimane. Et meie lennuki turvalisusel oleks topeltkontroll, oleks üheks lahenduseks viia riigieelarve koostamine riigikokku või vähemalt anda riigikogulastele audiitori õigused ministeeriumite suhtes. Sarnane kontrollifunktsioon poliitilise võimu üle on sõltumatul meedial ja sõnavabadusel. See ei toimi enam, kui uudiseid saadakse parteiportaalist või jälgitakse vaid sarnaselt mõtlevaid sõpru. Neid ühe-kahe inimese tehtud vigu ei pruugi süsteem enam kinni püüda, kui ERRile öeldakse, et vajaliku raha maja jaoks saate ainult siis, kui olete hambutud ja valitsust ei kritiseeri. Kui poolt erameediat kontrollib valitsuspartei rahastaja, kes otsustab, mis sisu avaldatakse. Või kui vabaks mõttevahetuseks peab põhimõtteliselt tegema uue erakonna teise sees, sest senised süsteemid on kaaperdanud suurrahastaja. Kui peaministriparteid ähvardab pankrot, ja pääseteena tahetakse likvideerida komisjon, mis erakondade rahastust kontrollib, jäädes samas pidevalt vahele kummaliste korruptiivsete “annetustega”. Euroopa Liit heidab Poolale ja Ungarile ette just sedasorti ohutusreeglite lammutamist, mille võimalikke tagajärgi me tegelikult oleme juba näinud – siinsamas Eestis, ainult et 1930ndatel. Süsteem ei püüdnud enam ühe-kahe inimese vigu kinni ja tagajärjeks oli katastroof kõigile.

Teiseks, aru saama, et lahendused võtavad aega ja koosnevad paljudest osadest. Et need ei ole stiilis uus varuosa (poliitik) või uus auto (erakond), vaid näevad välja rohkem nagu tehnilise ülevaatuse reform koos liiklusseaduse paranduste ja teede planeerimise muutmisega. Ohverdades katastroofide vältimiseks ohutuse nimel kiirust või tõhusust.



Kolmandaks, teha kodanikena ise rohkem, kui süsteem ei toimi. Loodetavasti ei pea meist keegi takistama oma elu hinnaga ühel kaaperdatud lennukil oma parlamendihoonesse lendamast a la 9/11. Küll aga peab ehk jõululauas sugulastega ebamugavalt vastanduma või tegema märkuse kolleegile kohvimasina juures. Ka siis, kui tead, et sellel hetkel võid jääda kaotajaks, tuleb ikkagi oluline välja öelda, et aruteluruumis ei domineeriks demokraatia õõnestamine. See tähendab vastutuse võtmist, kõigis vormides, milleks oled valmis, ja teiste vastutusevõtjate toetamist, üheskoos tegutsemist.



Neljandaks, nagu sõjaski, on kasulik jätta vaenlasele taganemistee, et ta võiks taanduda surmani võitlemata. Vahet tuleb teha Helme- või Orbani-sugustel juhtidel ning n-ö võimaldajatel ja poolehoidjatel. Isegi Natsi-Saksamaal jäid paljud endised natsid peale avalikku vabandamist ja kontrollsüsteemide muutust ametisse. Karmidest karistustest olulisem on ohutus ja see tähendab ka poolehoidjate tunnete teatavat aktsepteerimist ning arvestamist, tingimusel, et lahendused ei tohi olla ohtlikud.



Viiendaks ja viimaseks – me kõik teeme vigu. Erinevalt EKRE-st, kes ei vabanda kunagi, on liberaalse demokraatia ja põhiseaduslike väärtuste kaitsjate jaoks oluline avatud ühiskond, mis tähendab vea tegemisel vabandamist ja vastutuse võtmist. Me võidame autoritaarsusele kalduvat Helmet siis, kui meie visioon ühiskonnast inspireerib, kui kodanikud näevad enda jaoks võimalusi ja vabadust olla nagu soovivad, kui majandusliku süsteemi ebavõrdsust tekitav mõju on võimalikult leevendatud, kui inimesed ei pea tundma end riigi poolt mahajäetuna. See tähendab muuhulgas, et Reformierakond tunnistab, et nad on teinud vigu, et sotsid tunnistavad eksimusi ja me kõik lähme koos võideldes edasi, ning omavahelisi erimeelsusi vaidleme siis, kui süsteemi kriitilised probleemid on lahendatud.



See ühtlasi tähendab ka, et E200 peab aru saama, et nende senine vaikimine või “regulatsioon paha, vähem regulatsiooni hea”-lähenemine ei aita demokraatiat päästa, vaid peaks muutuma tahame-saavutada-selliseid-seadusemuudatusi-lähenemiseks. Ning see on ka üleskutse kõigile EKRE liikmetele, kellele ei istu erakonna seisukohad abordi või RMK lageraiete osas. Öelge see välja, survestage Helmet, ja kui teist sõidetakse üle, mõelge, kas olete nõus ohverdama end ja vaikima, kuni ka kaitsealadel on mets raiutud – või on Juhi huvidest olulisem miski muu?



Nagu lennuõnnetused on näidanud: kohe kui ohutuse asemel on esikohal miski muu, hakkavad lennukid taevast alla kukkuma. Meie lennuohutus, meie reliikvia on liberaalne demokraatia, me põhiseadus. Institutsioonid nagu õiguskantsler, president, riigikohus, või nende ja valitsuse vaheline võimupiiride jaotus ei ole juhuslik, vaid on seal ohutuse tagamiseks. Kui valitsus hakkab ründama neid, riskime me kõik katastroofiga.