Juhtkiri | Mida vajab koroonakriisis Ida-Virumaa? 

Nii jääb alles piirangutest möödahiilimise risk – näiteks, et korraldada perele pidulik õhtusöök restoranis või veeta pühad mujal Eestis veel avatuks jäänud spaahotellides –, mida peaks maandama tõhus teavitustöö, miks pole selline käitumine mõistlik. Kui eelnimetatu on aga peamiselt rikaste lõbu, siis tõsiselt peaks suhtuma võimalusse, et majanduslikult kehvemal järjel inimesed lahkuvad ettevõtlust kägistavate piirangute tõttu piirkonnast jäädavalt – kui mitte esimese kolme nädala jooksul, kui kehtivad senisest rangemad piirangud, siis hiljemalt siis, kui mitmed ettevõtted võivad avastada, et taasavamiseks enam jaksu pole ning töösoovijaid saab olema korraga rohkem kui pakkujaid.