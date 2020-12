Taavi Libe | Kes võidab 2021. aastal „Eesti laulul“ osalemisest? 

Koroonapandeemia suure varju tõttu pigem vaikselt valla pääsenud „Eesti laulu“ hooaja ametlik avapauk ehk võistluslaulude avalikustamine pani tõdema, et vahepealsetel aastatel Eesti kergemuusika jõujoontega samas jõesängis liikunud võistlus on sarnaselt „Eesti laulu“ nimelise võistluse algusaegadega 2000. aastate lõpus liikumas taas isesuunas.

Pole kahtlustki, et 2020. aasta lõpu seisuga on Eesti valitsev peavoolu popmuusika räpp oma lugematute derivaatidega. Kui vaadata värskeimat Spotify Eesti lugude edetabelit, siis 20 populaarseimast loost 18 puhul on vähemalt üheks osapooleks kohalik hiphopi esindaja. Nublu, 5MIINUSE, Pluuto ja aina rohkemate selle skeene artistide puhul on lisaks populaarsusele erakordne ka nende produktiivsus.