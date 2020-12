Saksamaa kuulutab jõulude ajaks välja eriolukorra 

Uus eriolukord kestab 16. detsembrist 10. jaanuarini. Pärast riigi 16 osariigi juhtidega kohtumist kuulutas Merkel, et on vaja kiiresti tegutseda. Restoranid, baarid ja vabaajakeskused on Saksamaal juba alates novembrist suletud ning mõned riigi piirkonnad on kehtestanud oma lisapiirangud.