Terrorherilaste käes vaevlev küla sai droonilt abi 

Külaelanikele tuli appi üks Hiina suuremaid valitsusväliseid humanitaarabiorganisatsioone, kes kogus 80 000 jüaani (umbkaudu 10 000 eurot), et osta droon ja varustada see leegiheitjaga.

Organisatsiooni poolt sotsiaalmeediasse riputatud videol on näha, kuidas droon lendab sumadanisuuruse pesa juurde ja paiskab siis pikast ninast välja tulejoa, mis herilased ja nende kodu hävitab külaelanike marulise aplausi saatel, kirjutab kohaliku telejaama Chongqing TV uudisteportaal. Humanitaartöötajate kinnitusel on nad sedasi hävitanud juba 11 hiiglaslikku herilasepesa ja umbes sada ootab veel järjekorras. Ajaleht China Daily tuletab meelde, et 2013. aastal tapsid herilased oma nõeltega 19 inimest Shaanxi provintsis, Briti väljaanne Daily Mail aga tsiteerib üht tänulikku Zhongi elanikku: nüüd me ei pea enam eales kannatama herilaste terrorirünnaku all.