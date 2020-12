Maailma on tabanud monoliidihullus 

Sambaid on pandud Saksamaa väikelinna Sulzbachi ühe ostukeskuse lähedale põlluserva. Belgias oli samba asupaigaks valitud porine kartulipõld, Hispaanias kirikuvaremed Ayllónis – omavalitsus hoiatas uudishimulikke, et lähemalt ei tasu seda vaatama minna. Varinguoht on suur. Läinud teisipäeval avastati sammas Belgia flaamikeelses piirkonnas Baasrode külas. Hollandis monoliidi juurde sattunud Thijs de Jong ütles kohalikule raadiojaamale Omrop Fryslân, et ta nägi teraseselt helkivat sammast, mille püstipanekuks oli kindlasti vaja mitme mehe jõudu. Kui järgmisel päeval tormasid uudishimulike rühmad äsjaavastatud monoliiti imetlema, oli see juba jälgi jätmata kadunud. Maaomanik oli ajalehega Leeuwarder Courant kõneldes väga rahulolematu: tehti ilmaasjata kõmu ja nüüd trampisid tuhanded läbi jooksvad inimesed mu koduõue poriseks.