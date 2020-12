„Räägime asjast“ | Mart Helme: poja Hunter Bideni kriminaalkahtlused laienevad isa Joe Bidenile 

Rahandusminister Martin Helme nentis, et saates on hoitud madalat profiili USA presidendivalimiste järelkajadega, sest see ärritaks EKRE koalitsioonikaaslasi Keskerakonda ja Isamaad. Nüüd aga EKRE juhid murdusid. Erakonna esimees tõi välja, et USAs loetakse jätkuvalt hääli ja samas on vaidlustatud terve hulk valimistulemusi.