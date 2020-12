Brexit: ELi pakkumine on kaubandusläbirääkimiste jätkudes vastuvõetamatu 

Mõlemad pooled on hoiatanud, et kokkuleppele tõenäoliselt ei jõuta. Valitsuse allika sõnul on Euroopa Liidu pakutavad tingimused Ühendkuningriigile jätkuvalt vastuvõetamatud, vahendab BBC.

Välissekretär Dominic Raab ütles, et juhtidel on kokkuleppe sõlmimise võime, öeldes: „See, mida sel 11. tunnil lõpuks vaja on, on poliitilise logjami liigutamine."