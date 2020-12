Irja Lutsar kummutab teooriaid: ma ei ole kuidagi seotud Pfizeri koroonavaktsiiniga 

Facebookis on viimastel päevadel negatiivses võtmes kajastatud Lutsari töötamist ravimifirmas Pfizer, mis on praegu töötanud välja esimese laialdaselt kasutusse võetava koroonavaktsiini. Lutsar töötas ettevõttes aastatel 1999 - 2004, mil Lutsari sõnul Pfizer vaktsiinidega veel ei tegelenud.

Ta lisab: "Olen sellel aastal Eestis korduvalt esinenud koroonaviiruse teemal, kahjuks kõiki kutseid pole suutnud aja puudusel vastu võtta. Kõik loengutasud, mida kutsujad ise on soovinud maksta, on läinud laste kliiniliste uuringute fondi, mida haldab Tartu Ülikool. See on kõigile hea võimalus annetada pediaatria edasiarendamisse Eestis.