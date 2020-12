Eesti uudised ETTEVAATUST KIRIKULISED! Ministeerium soovitab jumalateenistust jälgida kodus veebiülekandega Marvel Riik , täna 08:47 Jaga: M

Vabariigi aastapäeva jumalateenistus Kaarli kirikus. Foto: Martin Ahven

Pühapäevased jumalateenistused on koguduste tähtsündmused. Selle eel on siseministeerium saatnud kõikidele meediaväljannetele palve, et kuigi vabariigi valitsus on kirikutele erandi teinud, tuleb pühamajades ikkagi jälgida ohutusnõudeid, sest koroonaviirus levib inimeselt inimesele. Vanurid ja krooniliselt haiged ehk riskigruppi kuuluvad inimesed võiksid teenistust jälgida kodus interneti teel.