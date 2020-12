Rahvatervise eksperdi hinnangul on koroonameetmete jõulude ajaks leevendamine vale otsus 

Edinburghi ülikooli professor Linda Bauld ütles, et valitseb mure inimeste pärast, kes reisivad paljude nakatunutega piirkondadest väheste nakatunutega piirkondadesse, et oma lähedasi näha, vahendab BBC.

Professor Bauld ütles BBC'le: "Rahvatervise seisukohast pean olema täiesti aus, arvan, et see on viga ja arvan, et kuigi meil on lubatud seda teha, peavad inimesed minu arvates väga hoolikalt mõtlema, kas nad näevad lähedasi väljaspool või teevad seda väga, väga tagasihoidlikult ".