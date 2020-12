ÜRO peasekretär soovib välja kuulutada kliima hädaolukorra 

Guterres esines Pariisi kliimaleppe viiendal aastapäeval toimunud virtuaalsel tippkohtumisel. Ta ütles, et 38 riiki on juba välja kuulutanud kliima hädaolukorra ja ta kutsus kogu maailma juhte üles seda tegema, vahendab BBC.

Tema sõnul lõpeb hädaolukord alles siis, kui saavutatakse süsiniku neutraalsus. Covidist taastumiskulude kohta, mis suunatakse enamasti fossiilsete kütustele, ütles ta, et see on raha, mida laenatakse tulevastelt põlvedelt.

Euroopa Liit esitas uue 2030. aasta eesmärgi vähendada heitkoguseid 55% võrra, milles lepiti kokku pärast sel nädalal toimunud üleöö kestnud läbirääkimisi. "See on nüüd Euroopa visiitkaart," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. "See on kliimameetmete laiendamise eesmärk kogu majanduses ja ühiskonnas."