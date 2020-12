ÕL VIDEO | Jõulukuuse saab kätte iseteenindusplatsilt. Kuusemüüja: eks see on suuresti usalduse peale 

“Võib öelda, et väga tegusad päevad on olnud. Esimesed päevad on isegi kiiremad olnud kui eelmine aasta,” räägib Rescoval OÜ juht Reijo Metsaoja, et müügi algus on olnud tugev.

Ka Artiston OÜ kuusemüüja Heiki ootab, et sel aastal kaunistab kuusepuu rohkemate eestlaste kodusid. “Eestlane on nüüd kodus ja seoses olukorraga ei saa riigist väga välja minna. Võiks ikka rohkem (müüki - toim.) tulla,” ütles Heiki.

Võrreldes eelnevate aastatega on hetkel raske ennustada, kas ostjaid on rohkem või vähem. “Eks inimene on natukene arglikum, aga muidu väga erinevust ei olegi,” räägib Heiki.

Iseteenindusega müügipunktid toimivad usalduse pealt

Reijo Metsaoja sõnul on sel aastal erinevus olnud e-poe müükidega, mis on võrreldes varasemaga väga palju kasvanud. Juba 15 aastat kuuski müünud ettevõttel Rescoval OÜ on Tallinnas ja selle lähiümbruses kokku 15 müügiplatsi, kuid lisaks on nad kontakti vältimiseks üles seadnud ka iseteenindusplatsid.

“Seda ei ole mitte keegi varem teinud. Eks see on suuresti usalduse peale ka. Vaatame, kas Eesti ühiskond on selleks valmis või mitte,” räägib Reijo, et siiani on klientidelt vaid positiivset tagasisidet saadud ja ühtegi puud veel varastatud pole.

“Kõikidel kuuskedel on küljes hinnasilt ja QR-kood, mis juhatab otse õigele lingile. Saad panna ostukorvi, maksta ja selle kuusega ka koju minna,” tutvustab Reijo, et saagimise ja pakkimisega peab koha peal muidugi ise hakkama saama, aga see-eest on isetegemise rõõm. Iseteeninduspunkt asub Peetris ja teine müügipunkt tuleb peagi ka Rocca al Maresse.