ZUZU IZMAILOVA: valitsuse otsus sulgeda koolid ja huviringid, aga jätta avatuks kirikud on silmakirjalik. Kas kõvasti uskudes viirus ei nakka?  

Ka vaimse tervise "argument" pole päriselt argument, vaid demagoogia. Või loodetakse valitsuskabinetis, et stressis lapsevanemad ja õpetajaid hakkavad pingete maandamiseks kirikus käima? Sealt oleks ju kindlam inimesi heade mõtetega referendumile saata?



Tanel Kiik selgitas, et pühakojad ei asu kuskil halva ventilatsiooniga keldrites, üldjuhul on ju tegemist avarate ruumidega, kus võimalik distantsi hoida, on täpne tsitaat. Lapsevanema loen ridade vahel välja võrdluse koolidega, kus ventilatsioon on problemaatiline. Sellest klassides on halb sisekliima, mille tõttu võib 12 õppeaasta jooksul kaduma minna kuni aastajagu teadmisi, on juba ammu räägitud. Lükkame õppetöö distantsile, tekitame tööl käivate vanemate ja nende laste elukorraldusse segaduse ja edasi? Mis plaan on, härrased?



Eeldaks, et distantsõppe ja jõuluvaheaja jooksul korrastatakse koolide puudulikud ventilatsioonisüsteemid. Mind ei üllata, et Eesti poliitikud teadlasi ei kuula ja toimetavad oma kõhutunde pealt või partei huvidest lähtuvalt, kuid haridusministri sõnul ei saavatki plaane teha. Linnapea Kõlvarti sõnul polevatki valitsusel mingit plaani, on vaid reaktsioonid. See on Kõlvartitagi selge.



Sotsiaalministri sõnul olevat üldine loogika olevat selles, et kirikud on paljude Eesti elanike jaoks oluliseks paigaks. Võibolla ongi, ei hakkaks selle üle üldse vaidlema. Kuid tõele au andes on täna ka koolid ja huviringid veel paljudele olulised ning ka soe koolitoit on veel paljudele lastele ainus arvestatav toidukord päevas.