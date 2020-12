New Yorgis ei saa enam restoranis söömas käia 

Kuberner Andrew Cuomo teatas reedel, et New Yorgi linnas keelustatakse taas siserestoranides einestamine, olenemata sellest, et ametlik statistika näitab, et baarides ja restoranides nakatus viirusega viimase kolme kuu jooksul vaid 1,43% koroonapositiivsetest.

“Hospiltaliseerimine pole stabiliseerunud, kasvava infektsiooni määra ja New Yorgi asustustiheduse tõttu on siserestoranides einestamine liialt suur risk,” põhjendab Cuomo. Küll aga jätkub toidu kaasamüümine, kohaletoimetamine ja välirestoranide töö.

Cuomo avaldas reedel detailse koroonaviiruse kollete info, mis tuletati 46 000 nakkusjuhtumi põhjalt septembri kuni novembri jooksul. Selgub, et enim nakatuvad newyorklased kodudes ja sotsiaalsete kokkusaamiste käigus (73,84% juhtumitest üle osariigi).

Kuigi vaid 1,43 protsendil oli inimene nakkuse saanud restoranist või baarist, põhjendas Cuomo nende sulgemist sellega, et see on koht, kus ametnikud saavad midagi teha, et viiruse levikut vähendada.

Tema otsust kritiseerisid linna restorantöörid, kes hoiatasid, et piirangud mõjuvad restoraniärile hukatuslikult. Restoraniäri on New Yorgi linna majanduses tähtis nurgakivi. 30. septembril lubati siserestoranidel 25% mahutavusega äri jätkata. Eelnevalt olid restoranid pidanud kuid uksi kinni hoidma.