Ühendkuningriik kuulutas välja sanktsioonid 10 isikule Tšetšeeniast ja mujalt 

10. detsembril kuulutas Ühendkuningriik välja uued sanktsioonid 11 poliitikule, ametnikule ja teistele, kes vastutavad tõsiste inimõiguste rikkumiste eest Venemaal (täpsemalt Tšetšeenias), Venezuelas, Gambias ja Pakistanis, teatab riigi suursaatkond pressiteates. Sanktsioonid on osaks ÜK ülemaailmsest inimõiguste hoidmise püüdlusest, mis annab Ühendkuningriigile võimaluse takistada inimõiguste rikkujate sissepääsu riiki, raha liigutamist läbi ÜK pankade ja saamast kasu ÜK majandusest. Ühendkuningriigi otsus on tehtud paralleelselt Ameerika Ühendriikidega, kes andsid samuti teada uutest piirangutest. Kokku on ÜK ja USA kuulutanud välja piiranguid 31 subjektile.