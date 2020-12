Eesti uudised JÄRGMINE METSASÕDA: loomakaitsjad panid kohtu abil hundijahi seisma Asso Ladva , täna 21:25 Jaga: M

HALLIVATIMEES: Ulukite uurija Harri Valdmanni sõnul ei ole hundil praegu kõige paremad ajad. Foto: Aldo Luud

„Hundijahi piiramine on natuke lahtisest uksest sisse murdmise moodi, sest täpselt veel ei tea, kuidas sel talvel lumega on. Praktika näitas eelmisel talvel, et tervet limiiti ei lastudki ära. Kui see talv läheb samamoodi lumeta, siis poleks seda esialgset õiguskaitset vajagi,“ ütleb suurulukite uurija ja Tartu ülikooli dotsent Harri Valdmann hundijahti piirava kohtuotsuse kohta.