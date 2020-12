Lapsed mõtlesid neid jälitanud auto välja 

Hiljuti sai politsei teate, et Võrumaal Kääpa külas olevat mikrobussiga sõitnud mees kaht pisikest poissi põhjuseta taga ajanud, nii et lapsed tundsid hirmu ja pidid end mehe eest peitma. Politsei selgitas suhtluses erinevate osapooltega välja, et sellist asja ei ole juhtunud. Ka poisid ise tunnistasid, et lugu on väljamõeldis, kirjutas Lõuna prefektuur Facebookis. Mees, kelle kohta väideti, et ta lapsi taga ajas, on külas küll olemas ja poistele nägupidi tuttav, ent kedagi taga ajanud ega hirmutanud ta ei ole.