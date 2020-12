HOIATAV VIDEO | ÄRA MINE JÄÄLE! Vaata, kuidas lõppes uisutamine rabajääl 

"Palun varume veel kannatust ning püsime kaldal ise ja hoiame kaldal ka lapsed ja lemmikloomadl!" manitseb videot Facebookis jaganud päästeamet.

Videot tasub jagada ka sõpradele hoiatuseks.

Praegustes oludes on jääle minek eluohtlik

Viimaste päevade miinuskraadid on Eesti siseveekogudele tekitanud esimese jääkihi. Päästeamet paneb kõigile südamele, et praegu on jää veel liiga õhuke ning inimest ei kanna.

„Nõrgal jääl juhtub inimestega õnnetusi igal aastal. Esimene jää meelitab sageli ligi lapsi, kes mänguhoos unustavad, et nõrk jää peidab endas suurt ohtu. Arvestada tuleb sellega, et piisavalt tugeva jää tekkimine võtab aega ning nõuab püsivaid miinuskraade. Praegustes oludes jääle minnes võivad tagajärjed olla fataalsed,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Päästeamet kutsub ettevaatlikkusele ka kalastajaid. „Sageli ahvatleb esimene jää ka kalastajaid, kuid siingi ei tohi unustada ettevaatlikkust. Ka kalameestel, kes esimesele jääle kipuvad, tuleb oodata, et veekogu kattev jääkaas muutuks piisavalt tugevaks,“ lisas Virkala. Statistika näitab, et viimasel seitsmel aastal on jääl kalastades hukkunud 13 kalapüüdjat.