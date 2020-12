Eesti uudised TELEPILT KINNI? Helme keeldub ERRile lisaraha andmast. Roose: kas ma pean siis „Õnne 13“ ära lõpetama? Viljar Voog , täna 18:24 Jaga: M

GALERII

„Õnne 13“ Jürka on täpselt seda tüüpi maaelanik, kelle telerist uuest aastast enam ETVd näha ei pruugi. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Kas järgmisest aastast jäävad vanad telerid ilma viimasena sinna vabalevinud ETV kanalitest? Rahandusminister Martin Helme arvab, et SD-kvaliteedis signaali edastamise raha peaks tulema rahvusringhäälingu eelarvest, ERRi juhatuse esimees Urmas Roose aga selgitab, et neil on asjaga tegelikult vähe pistmist.