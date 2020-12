Juhtkiri | Riik jätab telepildita 

Kuna riigi mastaabis on tegu väikse summaga, siis jätab veniv kemplus mulje lihtsalt madala poliitilise kiusu ajamisest. Et sajast tuhandest vaatajast suurema osa moodustavad vanemaealised ja maapiirkondade eestlastest elanikud, süvendaks telepildi väljalülitamine jällegi veendumust, et tegu on järjekordse sammuga riigi lahkumisel ääremaadelt ja selle elanike omapäi jätmisel. Pealegi – poliitikute huulile võib kerkida ka ERRi enda rahastamise küsimus, sest kellele ERR siis oma saateid toodab, kui vaatajad ära kaovad?