PIINAMINE, VÄGISTAMISÄHVARDUSED, PEKS: „Neile öeldakse, et nad kaitsevad riiki!” 

Kollasega märgistavad politseinikud need, kes pärivad liiga palju või vaidlevad korrakaitsjatega. Nemad saavad „preemiaks“ korraliku nahatäie. Põgeneda üritajad või kordnikele vastu hakkajaid pihustatakse punase värviga. See on kõrgeima kategooria tähistus ning tähendab põhjalikku piinamist, mis võib mõnel juhul lõppeda invaliidistumisega.