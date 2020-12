KEELATUD: Lääne-Eesti rannikujääle alates homsest minna ei tohi 

„Kuigi viimastel päevade talvisem õhutemperatuur, on rannikuäärsele merele ja siseveekogudele kohati tekitanud jääkirme, pole see praegu piisavalt tugev, et kanda inimest ja veelgi vähem sõidukit,“ ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. Seetõttu on inimeste turvalisuse tagamiseks rannikujääle minek homsest, 12. detsembrist keelatud.