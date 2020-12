T1 Mall of Tallinn muutub jõulumaaks! 

19.–20. detsembril leiab keskuses aset järjekorras juba viies kogu pere jõulufestival Suur Tallinna Jõululaat 2020. Kuigi jõulaat on järjekorras juba viies, külastatakse T1 Mall Of Tallinna keskust teist korda. Jõuluaadal on tegemist kõigile, kes jõule oma südames oluliseks peavad. Jõule oodatakse tähistama kõiki pikkusest, laiusest ja vanusest olenemata. Lapsi ootavad nii jõuluvana kui ka päkapikk, Masha ja Karu ning isegi Põrsas Peppa. Keskuses on päkapiku lasteala koos tegevustega ja Mall Of Tallinna teine korrus muutub kaheks päevaks kohaks, kus kõigil on võimalik sõita tasuta Topauto jõulurongiga.