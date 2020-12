Tahad, et su aju plahvataks? Rända ajas tagasi bioloogiatundi 

Õnneks pole näitus „Body Worlds” veel läbi! T1 Mall of Tallinn hoiab põnevat maailma veel lahti. Sisse astudes hakkabki meenuma kõik see, mida bioloogiaõpetaja rääkis. Aga tühipalja teooria asemel on siin kõik silmale näha.

Inimesed on eksponeeritud kuni viimse detailini. Oluline on ka mainida, et tegemist on päris inimestega, kes oma keha teaduse jaoks annetanud. Anonüümsed annetajad on andnud panuse meditsiiniarengusse! Anatoomilised vaatemängud kujutavad erinevat pidi kujutatud inimkehasid. Kehade maailm paneb tingimata mõtlema ka enese kehale. Need on protsessid ja organid ja kapillaarid, mis igapäevaselt meelde ei tulegi. See kõik on samaaegselt atraktiivne ja natuke hirmutav.

Tõepoolest, „Body Worlds” näitus tuletab meile meelde, kui fantastiliselt keeruline on inimkeha. Kõik need sisemised protsessid toimuvad iga päev, ilma et me sellele isegi mõtleks!

Näitus on visuaalselt efektne – siin näeb näiteks erinevate sportlaste pingeasendeid. Järsku tundub tavaline jalgpallilöök hoopis müstilisem. Lisaks meelelahutusele on näitus loomulikult ka hariv (nii nagu bioloogiatundki!).

Näitus „Body Worlds” on avatud T1 Mall Of Tallinna kaubanduskeskuses 21. veebruarini 2021. aastal. Näitust saad külastada iga päev alates kella 12-st ja orienteeruv näituse läbimiseks kuluv aeg on 45 minutit kuni poolteist tundi.