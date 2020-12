Millal sina viimati 120 meetri kõrgusel viibisid? 

Loomulikult – see, et VIP-gondel taevapiirini sõidab, on pisike liialdus. Ometi on 120 meetrit ikkagi omajagu maad taeva poole ning selliselt kõrguselt avanevad vaated on efektsed. Isegi kõige kõrgema maja viimasel korrusel elades ei näe Tallinnat sellise nurga alt.