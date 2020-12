Kingituseks endale või tervele perele: 10 põhjust, miks võiks robottolmuimeja olla igas kodus! 

Laeb ennast ise. Kuna robottolmuimejad oskavad ennast laadida, pole käsitsi laadimise pärast muret. Pärast ülesande täitmist naaseb robot kohe oma laadimisalusele.

Koristab, kui sind pole kodus. Kas poleks imeline, kui keegi koristaks siis, kui sind ennast kodus pole? Nüüd on see võimalus tänu robottolmuimejale olemas. Paljusid robottolmuimejaid on võimalik programmeerida, et nad hakkaksid kindlal ajal tööle.

Tuvastab virtuaalsed piirid. Üks peamisi eelarvamusi robottolmuimejate kohta on see, et nad kukuvad trepist alla, kahjustavad seinu või löövad sisekujunduselemendid pikali. See on tegelikult tarbetu hirm, kuna sul on võimalus virtuaalseid piire seada.

Pole vaja tihti hooldada. Tavaliste tolmuimejatega võrreldes on robottolmuimejat vaja ainult minimaalselt hooldada. Robotid on tavaliselt valmistatud kvaliteetsematest materjalidest ja ehitatud selliselt, et teenida aastaid. Sinu ainus ülesanne on perioodiliselt kott välja vahetada või konteiner tühjendada, samuti hoida põrand puhas asjadest, mis ei tohiks robotisse sattuda ja muudest potentsiaalselt kahjustavatest esemetest.

Mahub kitsastesse kohtadesse. Paljud tarbijad kurdavad, et ei pääse tolmuimejaga ligi raskesti ligipääsetavatesse või kitsastesse kohtadesse. Kui ostad robottolmuimeja, kaob see probleem täielikult – tänu kompaktsele suurusele mahuvad robotid puhastama väiksemaidki ruume, kuhu tavaline tolmuimeja ei mahu.

Muud kasutegurid. Robottolmuimejad, eriti kallimad mudelid, pakuvad tarbijatele palju eeliseid. Näiteks on neil suuremad tolmukotid, pikem eluiga, ühilduvus nutika koduga ja muudki.

Niina (33) kasutajakogemus: