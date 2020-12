Briti ja Venemaa ravimitootjate plaan on vaktsiinid kombineerida 

Venemaa riikliku investeerimisfondi (RDIF) juht Kirill Dmitrijev teatas avalduses, et Venemaa on otsustanud alustada uue kombineeritud vaktsiini tootmist koos AstraZenecaga, kui Briti-Rootsi ettevõte on kliinilistes uuringutes oma toote efektiivsust tõestanud. AstraZeneca teatas reedel samuti, et uurib vaktsiinide kombineerimist. Vene teadlaste arvates võib selline käik koroonavaktsiini tõhusust ja inimeste immuunsust märkimisväärselt parandada.

Venemaa on väitnud, et Sputnik V on 92% efektiivne. Riik alustas laiaulatuslikku vaktsineerimist juba umbes nädala eest – vaatamata sellele, et Vene vaktsiin alles läbib kolmanda etapi kliinilisi uuringuid. „See näitab Sputnik V tehnoloogia tugevust ja meie tahet ning soovi teiste vaktsiinidega koostööd teha, et võidelda koos Covidi vastu,“ sõnas Kirill Dmitrijev. Venelane lisas, et pandeemia võitmiseks on määrava tähtsusega koostöö erinevate riikide teadlaste vahel.