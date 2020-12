MIDA ARVAB KARU OTTi SEADUSEST? Suhtlusäppide tagaustest loobumine „pole mingi suur võit“ 

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks reguleerida over-the-top (OTT) teenuseid – need on erineva krüpteerimisastmega suhtlusprogrammid nagu Skype, WhatsApp ja Viber. Sisuliselt soovitakse panna need samasse kategooriasse telefonioperaatoritega, et tarbijate õigused oleks mõlemal puhul võrdselt kaitstud.