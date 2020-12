Georg Malvius | Kas vähemusel on demokraatiast kasu? 

Genfis sündinud filosoof Jean-Jacques Rousseau oli kirglik esindusdemokraatia eestkõneleja. Nüüdsel ajal on Šveits 26 kantoni konföderatsioon ning sealses põhiseaduses seisab, et nende konföderatsioon peaks põhinema “vabadusel ja demokraatial, iseseisvusel ja rahul solidaarsuse ja avatuses maailma vastu”. Šveitsis hõlmab demokraatia mõiste kodanike õigusi, mis põhinevad kõigi riigi kodanike üleüldisel vabadusel hoolimata nende soost, usust ja rahvusest. Seetõttu peab selles riigis iga referendumiettepanek põhinema põhiseadusel.

Kuigi mitmes kantonis on olnud üldised rahvakogud, on see tekitanud nn topeltdemokraatia tõttu probleeme, nii et enamus neist kasutab nüüd salajast hääletamist.